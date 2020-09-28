Москва, , 09:15 — REGNUM Видеоконференция о противодействии новой коронавирусной инфекции прошла с участием российских и французских военных врачей, сообщает 28 сентября Минобороны России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

С российской стороны в конференции участвовали специалисты Центра координации медобеспечения Минобороны России в Военно-медицинской академии имени Сергея Кирова в Санкт-Петербурге.

Медики из России и Франции обсудили самые актуальные вопросы профилактики и борьбы с новой инфекцией, а также обменялись накопленным опытом лечения заболевания.

Начальник отдела международного медицинского сотрудничества ВС Франции полковник медицинской службы Федерико Гонзалес по итогам конференции заявил о высоком уровне взаимодействия медиков из двух стран. Он выразил надежду, что такие переговоры продолжатся.