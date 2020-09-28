Челябинск, , 08:50 — REGNUM В Челябинске официально начинается отопительный сезон. Распоряжение об этом подписала мэр Наталья Котова.

Текст документа опубликован на сайте горадминистрации. Днём старта пуска тепла названо 28 сентября. При этом управляющим организациям рекомендовано обеспечить в жилых домах нормативную температуру воздуха и запуск отопления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители компании «УСТЭК-Челябинск» заявили о том, что в жилые дома тепло поступит в первые дни октября. Это будет зависеть от уровня температуры воздуха.

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