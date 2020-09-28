Бразилиа, , 08:46 — REGNUM За минувшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 14 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 28 сентября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 14 318 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 4 732 309.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 335 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 141 741.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 060 088 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на утро 27 сентября в Бразилии за сутки было выявлено 28 378 новых случаев заражения коронавирусом.