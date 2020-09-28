Ставрополь, , 08:51 — REGNUM Почти 540 тыс. тестов на COVID-19 провели на Ставрополье, по данным на утро 28 сентября. Количество зарегистрированных в регионе случаев заражения достигло 15 тыс. 781, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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За прошедшие выходные на Ставрополье выявили 291 носителя коронавируса: 26 сентября — 147, 27 сентября — 144. Отметим, что с 19 сентября данный показатель в крае не опускался ниже 140.

Выздоровели на Ставрополье за минувшие двое суток 169 пациентов с COVID-19, а всего с начала пандемии в крае переболели 11 тыс. 145 человек. Скончались на Ставрополье, по официальным данным, уже 313 носителей коронавируса, пятеро из них умерли за прошедшие выходные. Отметим, что случаи летального исхода не были зафиксированы в крае лишь 5 сентября.