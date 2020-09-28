Париж, , 08:42 — REGNUM Представителя чеченской общины во Франции убили на севере страны. Выстрелы прозвучали в ходе уличной потасовки рядом с баром на улице Xpress.

«Произошла ссора между представителями чеченской и африканской общин. В ходе потасовки один из участников ссоры достал оружие и выстрелил в выходца из Чечни, после чего скрылся»,— пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в квартале Мадлен 25 сентября. Выходца из Чечни с огнестрельным ранением доставили в больницу, однако спасти его врачам не удалось. В настоящее время правоохранители устанавливают причины произошедшего.

Стоит отметить, что конфликты с представителями чеченской общины происходят во Франции нередко. Так, в июне 2020 года во французском Дижоне произошла массовая драка с участием представителей африканской общины из-за избиения одного из выходцев из Чечни. Были ранены несколько человек.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя этот инцидент, высказал мнение, что заступившиеся за подростка поступили правильно. По словам чеченского лидера, власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни. Кадыров также отметил, что избили представителя чеченской общины «творящие беспредел наркоторговцы», которых власти Дижона почему-то не трогают.

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