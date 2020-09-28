Рабат, , 08:41 — REGNUM За последние 24 часа на территории Марокко было выявлено свыше 2,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 сентября сообщает минздрав страны.

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По последним данным, за истекшие сутки в стране выявили 2444 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 117 685.

Также сообщается, что за этот же период в Марокко от COVID-19 скончались 28 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 2069.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 95 591 человек вылечились от нового заболевания. В то же время за сутки в Марокко было проведено 21 509 тестов на коронавирус, в результате чего из общее число составило 2 435 665.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию за прошедшие сутки на утро 27 сентября в Марокко было выявлено 2719 новых заразившихся коронавирусом.