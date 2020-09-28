Улан-Удэ, , 08:38 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ создан оперативный штаб по контролю за реконструкцией тепловых сетей от котельной «Юго-Западная». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, сдача теплотрассы идёт с опозданием.

Подрядчик должен был завершить ремонт к 20−21 сентября, а к 25 числу подключить потребителей к отоплению. Однако в срок работы завершены не были. Главный инженер подрядной организации ООО «Фортуна» Иван Ерофеев объяснил это резким скачком заболеваемости 17−18 сентября.

«У меня два звена не вышли на работу — сначала 12 человек, после этого еще 4 человека. У специалистов такого уровня, имею в виду сварщиков, должны быть соответствующие разрешительные документы на осуществление работ, то есть не каждый сварщик может выполнить подобные работы», — отметил он.

По его словам, в настоящее время звенья полностью укомплектованы.

Между тем возглавивший штаб мэр города Игорь Шутенков поручил оштрафовать подрядчика, а также привлечь куратора объекта от Комитета по строительству к дисциплинарной ответственности.