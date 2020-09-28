Сухум, , 08:38 — REGNUM 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 27 сентября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 160 граждан, диагноз COVID-19 подтверждён у 46 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по данным штаба, в Гудаутской ЦРБ госпитализированы 120 пациентов. У 117 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 14 человек. Всего в Абхазии выявили 1332 носителя SARS-CoV-2. Из них 400 победили инфекцию, в том числе 31 за последние сутки. Девять человек с COVID-19 за время пандемии умерли.

Стоит отметить, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Абхазии руководство страны решило сократить праздничную программу в День победы и независимости, который пройдет 30 сентября. В этот день отменили военный парад и ряд других массовых мероприятий.

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