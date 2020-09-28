Буэнос-Айрес, , 08:37 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 сентября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 8841 заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 711 325.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 206 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 15 479.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 556 489 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Аргентине было выявлено свыше 11 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.