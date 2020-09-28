Махачкала, , 08:43 — REGNUM Трое должностных лиц администрации Гергебильского района Дагестана предстанут перед судом по обвинению в нецелевом расходовании нескольких десятков миллионов рублей из бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, сотрудники районной администрации с 2010 года по 2012 год израсходовали не по целевому назначению бюджетные деньги, выделенные на реализацию программы социально-экономического развития муниципалитета. Размер растраченных средств превысил 51,2 млн рублей.

В настоящее время злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Гергебильский районный суд.

Читайте также: Мэрию дагестанского Буйнакска уличили в растрате бюджета