Пекин, , 08:30 — REGNUM В общей сложности 16 731 китайский чиновник был наказан в августе на нарушение правил бережливости, сообщает 27 сентября агентство Синьхуа.

По данным Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии КНР, наказанные чиновники проходили по 11 259 делам. 28 чиновников были окружного уровня, а 859 — уездного, говорится в заявлении.

Из общего числа наказанных чиновников 10 143 были признаны виновными в бюрократизме или формализме, еще 6693 дела было завершено.

Власти также инициировали расследование по 4566 случаям гедонизма и неподобающего поведения, включая дарение и получение дорогих подарков, выписка незаслуженных бонусов, а также нецелевое использование государственных средств на организацию банкетов. Наказано было по этим делам 6588 чиновников.

Напомним, что в 2012 году Компартия Китая выпустила кодекс поведения члена партии, состоящего из восьми правил бережливости, для борьбы с неподобающими формами поведения руководства на всех уровнях.