Ижевск, , 08:29 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии два человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Умерли две женщины в возрасте 89 и 90 лет. Течение заболевания у погибших осложнялось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 93 человек. Накануне сообщалось о трех летальных случаях в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 28 сентября выявили 103 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 100 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 5144 случаев.

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