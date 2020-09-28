Петропавловск-Камчатский, , 08:28 — REGNUM В результате приближения к берегам Камчатского края циклона из Охотского моря 28 и 29 сентября в регионе ожидается дождь и штормовой ветер. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«К берегам Камчатки приближается охотоморский циклон», — говорится в сообщении и уточняется, что, по предварительному прогнозу Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, под его влияние попадут два района и два городских округа на юге региона.

«28 и 29 сентября 2020 года в Усть-Большерецком, Елизовском районах, а также в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах ожидается умеренный, местами сильный, дождь», — указывается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что данное дождь и штормовой ветер, отдельные порывы которого будут достигать 30 м/с, сохранятся до утра 29 сентября.

«28−29 сентября влияние циклона может вызвать на реках Елизовского и Усть-Большерецкого районов резкие подъемы уровней воды — на 20−50 сантиметров в сутки», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября стало известно, что в Свердловской области ожидаются ночные заморозки.