Ижевск, , 08:24 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 28 сентября выявили 103 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 100 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 5144 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Традиционно максимальное число новых носителей вируса выявлено в Ижевске — 70 человек, пять человек — в Можгинском, по трое — в Малопургинском и Завьяловском районах, по двое — в Алнашском и Сарапульском районах, по одному — в Вавожском и Граховском районах.

За последние сутки выписаны пять человек, всего с начала наблюдений выздоровели 3644 человека. 93 человека скончались от последствий заражения коронавирусом, двое — за минувшие сутки. Накануне стало известно о трёх детальных случаях.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время число активных носителей коронавируса в Удмуртии составляет 1407 человек. За сутки число активных носителей вируса выросло на 96 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 сентября в Удмуртии впервые было выявлено больше 100 новых случаев заражения коронавирусом — 113 новых носителей. Это стало максимальным показателем ежедневного прироста зараженных в республике с начала пандемии.