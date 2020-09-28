Челябинск, , 08:24 — REGNUM В Челябинской области житель Кунашакского района осуждён за призывы к насилию на религиозной и национальной почве. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Преступную деятельность выявили сотрудники ведомства. Контрразведчики выяснили, что данный гражданин систематически размещал в соцсети «ВКонтакте» видеоматериалы, в которых имелись призывы к насилию, а также оправдание и пропаганда деятельности террористических организаций.

По части 2 статьи 205.2 УК России, за публичные призывы к терроризму и за его оправдание, ему грозило до семи лет колонии, а по части 2 статьи 280 УК России, за публичные призывы к экстремистской деятельности, до пяти лет. Однако Центральный окружной военный суд проявил гуманность. Подсудимый заплатит штраф в размере 400 тыс. рублей.