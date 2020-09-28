Владивосток, , 08:40 — REGNUM Ситуацию со школьным питанием возьмут на особый контроль в Приморье. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба, 28 сентября передает пресс-служба правительства региона.

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По его словам, за качеством школьного питания следят Роспотребнадзор, прокуратура, а также родительские комитеты. В 2020 году стоимость питания для учеников младших классов увеличили почти вдвое. Поэтому и качество блюд должно измениться: школьники должны получать разнообразное питание. Каждая порция по калорийности, весу, а также другим параметрам должна соответствовать всем требованиям.

Кожемяко сообщил, что он специально объехал школы, но большой разницы не увидел. При этом треть приготовленной пищи отправляется в ведро. Таким образом, выбрасывается каждый день порядка 5−6 тысяч рублей. За 20 дней эта стоимость составляет около ста тысяч рублей. Поэтому данный вопрос нужно решать.

Для решения данного вопроса он предложил скорректировать график питания школьников, и, например, кормить учеников после второго урока (а не после первого урока), когда они проголодаются. Еще одно решение — разнообразить меню и предлагать детям не менее двух блюд.

В итоге глава края попросил Роспотребнадзор внимательно следить за школьным питанием. При этом к контролю качества школьного питания прокуратура подключится со следующей недели.

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