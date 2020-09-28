Сеул, , 08:25 — REGNUM В августе 2020 года в Южную Корею бежали 39 граждан КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

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Известно, что в первом квартале текущего года на Юг бежали 135 человек, а во втором квартале — 12 человек.

В частности, в апреле в Южную Корею перебрались семь северокорейцев, в мае — два северокорейца, в июне — три северокорейца, в июле — шесть северокорейцев.

В период с января по август из КНДР в Южную Корею бежали 192 человека, что является одной четвертой от показателя прошлого года.

Эксперты отмечают, что число беженцев сократилось из-за пандемии коронавируса.

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