Пекин, , 08:22 — REGNUM В Пекине не выявлено ни одного нового случая COVID-19 за сутки, сообщает 28 сентября агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения Пекина, в городе за сутки не было выявлено ни одного локального и бессимптомного случая заболевания опасной инфекцией, равно как и случаев подозрения на заболевания.

Кроме того, в китайской столице сообщили, что ни одного «импортного», то есть выявленного у прибывших в Китай из-за рубежа, случая выявлено также не было. В городе не выявлено ни одного нового «импортного» или бессимптомного случая с 19 сентября.