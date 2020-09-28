Новосибирск, , 08:22 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 28 сентября, за сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё два пациента: мужчина, ему было 63 года, и женщина в возрасте 80 лет. Всего в регионе умер 441 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 59 человек, на ИВЛ — 15 пациентов».

За это же время 41 человек был выписан.

Всего в регионе выявлено 12 999 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 768 детей, 11 859 пациентов выздоровели.

Отметим, что по данным на 27 сентября за минувшие сутки было выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом.