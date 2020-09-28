Ставрополь, , 08:20 — REGNUM Больше всего в России стремятся вести здоровый образ жизни жители Северного Кавказа. Пять их семи регионов Северо-Кавказского федерального округа вошли в первую десятку рейтинга субъектов РФ по приверженности населения здоровому образу жизни. Согласно данным экспертов РИА Новости, по итогам 2019-го первенство в этом списке у Дагестана и Чечни.

Кабардино-Балкария занимает в рейтинге пятое место, Ставропольский край — восьмое, Ингушетия — десятое. Во вторую десятку вошли Карачаево-Черкесия — 17-е место и Северная Осетия — 18-е.

По данным экспертов, лидерство по приверженности к здоровому образу жизни северокавказские субъекты держат уже четвертый год подряд. Объясняется это тем, что в этих регионах низок уровень потребления табачных изделий и алкоголя. Кроме того, жители активно вовлечены в спортивную жизнь — доля занимающихся различными видами спорта одна из самых высоких в стране. Есть и еще один фактор — на Северном Кавказе низка доля занятых на вредных производствах с опасными условиями труда.

Согласно исследованиям экспертов, самыми отстающими в плане приверженности населения здоровому образу жизни оказались субъекты Дальневосточного округа — Камчатский край, Магаданская и Еврейская автономная области.