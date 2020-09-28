Горно-Алтайск, , 08:19 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в Республике Алтай продолжает ухудшаться. В минувшее воскресенье, 27 сентября было подтверждено рекордное число новых случаев заражения — 107. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлен 51 новый носитель.

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«Коронавирус подтвердился у 30 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у пяти детей; у 12 жителей Онгудайского района; у пяти жителей Майминского района, в том числе у двух детей; у трёх детей в Турочакском районе; у одного жителя Чемальского района», — отметили в штабе.

В большинстве случаев обследования были проведены после выявления симптомов заболевания. Таким образом, общее число подтверждённых случаев достигло 3478. К настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 2542 человека, в том числе 32 за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, зарегистрирован 20-й летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Скончалась 43-летняя жительница Кош-Агачского района.

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