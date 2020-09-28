Челябинск, , 08:10 — REGNUM В Челябинске активисты пытаются добиться признания аварийным дома по улице Островского, 9. Об этом сообщает региональное отделение ОНФ.

Срочный ремонт Цитата из м∕ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР

Общественники и представители прокуратуры Курчатовского района побывали в этом здании 1950 года постройки. В ходе визита выяснилось, что состояние данного объекта угрожает здоровью и жизням людей. За 70 лет его капитально не ремонтировали. При этом статус непригодного для проживания дом получил ещё в 80-х годах, когда износ составлял уже 71%. Но затем решение о сносе отменили.

Общественник Антон Неверов отмечает, что в этом доме уже «сгнило практически всё, что могло: трубы, перекрытия, перегородки». Кроме того, «повело» некоторые стены в квартирах, а часть фасада выпирает. Из-за того, что кровля протекает, жителей постоянно топит. А из-за неисправной электропроводки проживающие опасаются короткого замыкания.