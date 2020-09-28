Самара, , 07:54 — REGNUM Последний вывозной поезд в Ташкент отправлен 27 сентября с ж/д станции Кинель Самарской области. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, на этом поезде на родину выехали 300 граждан Узбекистана. Это были последние мигранты, которые находились в пункте временного пребывания, развернутом в Кинельском районе.

Отмечается, что сейчас в лагере нет ни одного человека, поэтому принято решение лагерь свернуть.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что вывозные поезда в Ташкент были организованы и в Новосибирской области. А вывозные рейсы в Узбекистан самолетами организованы в аэропортах Казани, Москвы, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Кроме этого, с 17 сентября Uzbekistan Airways открыли продажу билетов на чартерные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону в Ташкент.

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