Пекин, , 07:45 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки не было выявлено ни одного нового локального случая COVID-19, сообщает 28 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 21 «импортный», то есть выявленный у прибывших в страну из-за рубежа, случай опасной инфекции был выявлен в Китая за прошедшие сутки.

Ни одного случая подозрения на инфекцию и гибели людей от опасной инфекции зафиксировано за сутки не было. Из больниц было выписано 12 человек, переболевших COVID-19.

Общее число заболевших в Китае достигло 85 372 с начала эпидемии. Из них 80 553 человека выздоровели, еще 4634 человека скончались.