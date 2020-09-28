Абакан, , 07:41 — REGNUM Системы оповещения проверят в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, проверка пройдёт 2 октября.

В этот день во всех районах и городах Хакасии в 10:30 по местному времени зазвучат сирены.

Жителей региона просят «с пониманием отнестись» к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения также запланирована в Чувашии.

Читайте также: В МЧС пообещали сделать 2 октября «тревожным» для Чувашии