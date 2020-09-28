Барнаул, , 07:35 — REGNUM В Алтайском крае инициатива президента России Владимира Путина организовать бесплатное горячее питание для всех школьников младших классов сопряжена с трудностями, которые, судя по официальному ответу регионального министерства образования, пытаются скрыть. К примеру, о том, что в Первомайском районе младшеклассников за 7 км возят в другую школу, чтобы покормить, рассказал на своей странице Facebook глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин.

Маршрут Журавлихинской школы до Новоберезовской школы

Следите за развитием событий в трансляции: «Под угрозой дистанционки — все новости про обучение в эпоху коронавируса»

По его словам, речь идёт о Журавлихинской школе, где столовая до сих пор не оборудована:

«Учатся младшие школьники в Журавлихинской школе, а в Новоберезовскую школу их возят, чтобы там их обеспечить этим самым бесплатным горячим питанием».

По словам Олега Боронина, чтобы получить бесплатный обед, детей везут 7 км в одну сторону и обратно по плохой щебёночный дороге с поворотом почти в 90 градусов. Также глава сельсовета отметил, что именно на этом опасном участке на его глазах перевернулась «Волга» нынешнего регионального замминистра здравоохранения.

«Собственно, комментировать тут нечего. Штрих к дискуссии Онищенко с краевыми властями. Никто ведь не считает, что ситуация в Журавлихинской школе — единичный случай?» — резюмирует Олег Боронин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на днях депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия»), который является главой рабочей группы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием, высказал неудовольствие тем, как организовано школьное питание в Алтайском крае.

Читайте также: «Не стыдно?»: Онищенко раскритиковал питание в алтайских школах

Заслушав доклад заместителя министра образования Алтайского края Ларисы Терновой, заявил: «Скоро на костре будете суп варить в школе».

По словам Онищенко, такой плачевной ситуации нет ни в одном субъекте Российской Федерации. В ответ на это чиновники опубликовали информацию, в которой утверждается, что в каждой школе созданы условия для приема пищи.

Читайте ранее в этом сюжете: «Словоблудие года»: что ответили алтайские чиновники на выпады Онищенко