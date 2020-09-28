Мельбурн, Австралия, , 07:34 — REGNUM В австралийском штате Виктория выявили всего пять случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки, сообщает агентство Reuters.

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Сообщается, что это самый низкий показатель по числу зараженных за прошедшие три месяца. В связи с этим власти штата намерены и в дальнейшем продолжить ослабление карантинных ограничений.

«Это очень, очень значимые цифры. Мы идем впереди графика», — заявил глава штата Дэниел Эндрюс.

Тем не менее глава региона подчеркнул, что жителям Виктории необходимо соблюдать все действующие ограничения, в том числе и нормы по социальному дистанцированию. В противном случае Эндрюс пообещал лишить их Рождества без ограничений.

Всего в Австралии с начала пандемии выявили более 27 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа с 875 летальными исходами среди пациентов с COVID-19. На штат Виктория приходится около 75% всех зараженных в стране и 90% умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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