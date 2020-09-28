Оренбург, , 07:33 — REGNUM В Оренбурге суд первой инстанции вынес приговор в отношении одной из участниц «обряда» по снятию порчи, в результате которого была обманута сотрудница банка. Жительница Башкирии признана виновной в крупном мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Центрального района Оренбурга.

По данным ведомства, зимой 2020 года сотрудницу банка группа злоумышленниц убедила в том, что на женщине порча и требуется специальный обряд, который дорого стоит. Оренбурженка взяла в банке 600 тысяч рублей и 20 тысяч долларов США. В ходе «ритуала» женщину заставили обойти вокруг многоэтажного дома. Вернувшись на место, сотрудница банка не обнаружила ни женщин, проводивших «обряд», ни сумки с деньгами.

Напомним, одну женщину задержали в Самаре. Местонахождение соучастницы, которая скрылась с деньгами, до сих пор не установлено. Уголовное дело в отношении этой мошенницы выделено в отдельное производство.

Жительница Башкирии приговорена к семи годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Суд учел неоднократную судимость злоумышленницы и усмотрел в действиях особо опасный рецидив преступлений. Свою вину обвиняемая признала частично, ущерб не возместила. Приговор суда в законную силу не вступил.

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