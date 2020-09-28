Челябинск, , 07:22 — REGNUM Тепло в жилые дома Челябинска поступит в начале октября. Это следует из официального сообщения компании «УСТЭК-Челябинск», размещённого на сайте организации.

Энергетики отмечают, что паспорт готовности к зиме уже получен. Все работы по подготовке к новому отопительному сезону выполнены вовремя. При этом старт пуска тепла планируется на первые дни октября. Точный срок будет зависеть от показателей температуры воздуха. Основанием для этого послужит среднесуточная температура ниже восьми градусов тепла в течение пяти суток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чиновники не исключали, что отопление в домах включат уже в конце сентября. Однако погода скорректировала эти планы — сейчас на Южном Урале стоит «бабье лето».

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