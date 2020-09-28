Нью-Дели, , 07:12 — REGNUM В Индии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 6 млн. Об этом свидетельствуют данные индийского министерства здравоохранения.

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В частности, за 27 сентября в Индии выявили еще 82 170 случаев заражения новым коронавирусом. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 6 074 702. Также за минувшие сутки в Индии скончались еще 1039 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на индийской территории жертвами осложнений COVID-19 стали 95 542 человека.

В настоящее время Индия занимает второе место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа. Первое место занимают Соединенные Штаты — там число случаев COVID-19 превысило 7 млн на минувшей неделе.