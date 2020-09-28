Абакан, , 07:05 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 40 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 28 сентября в республиканском правительстве. Всего в регионе выявлено 4298 носителей SARS-CoV-2.

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Ещё два человека выздоровели. Общее число выздоровевших — 3589.

В настоящее время в Хакасии получает лечение 661 человек, в том числе у 27 пациентов — тяжёлая степень.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике за весь период скончались 48 пациентов с SARS-CoV-2.

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