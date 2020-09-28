Нур-Султан, , 06:59 — REGNUM В Казахстане за прошедшие сутки выявили 52 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба республиканской межведомственной комиссии по борьбе с COVID-19.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Казахстана достигло 107 775. Уже выздоровели 102 736 пациентов с коронавирусной инфекцией, их выписали из медучреждений республики. Еще 1722 человека с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM 25 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал готовиться ко второй волне COVID-19. По его словам, республика уже извлекла хороший урок из первой волны заболевания коронавирусной инфекцией.