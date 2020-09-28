Екатеринбург, , 06:55 — REGNUM В Екатеринбурге с начала пандемии выявлен 17 241 носитель коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

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Для сравнения, по всей Свердловской области за весь период было обнаружено 28 575 заразившихся. На Екатеринбург приходится 60,3%. Второе место занимает Нижний Тагил. Там с начала пандемии обнаружили 1805 вирусоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, за 26 сентября на Среднем Урале обнаружили ещё 141 носителя коронавируса. По сравнению с предыдущим днём, 26 сентября, это число выросло на два. В Екатеринбурге обнаружены ещё 73 заразившихся. С начала пандемии по всей области выздоровели 21 586 пациентов. При этом от COVID-19 скончались 592.