Тюмень, , 06:30 — REGNUM На улицах Тюмени с начала отопительного сезона стали бить так называемые «гейзеры» — фонтаны горячей воды. Об этом сообщают тюменцы в социальных сетях, а пресс-служба теплоснабжающей компании АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» (УСТЭК) ежедневно отчитывается о ликвидации прорывов на теплосетях.

Отопление в жилые дома Тюмени стало поступать с 24 сентября. Одни подключены к централизованной системе теплоснабжения от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, другие подают теплоноситель от котельных. Свыше 3 тыс. объектов снабжает тепловой энергией ТЭЦ-2 и свыше 4 тыс. объектов — ТЭЦ-1. Как сообщает пресс-служба УСТЭК, температура теплоносителя доходит до плюс 130 градусов по Цельсию.

Первый кипящий фонтан забил во дворе многоэтажки по улице Стахановцев, 1 сразу же 24 сентября.

«Причины повреждения станут известны после проведения диагностики трубопровода», — заявили тогда в пресс-службе теплоснабжающей компании.

Гейзеры с кипятком орошали проезжую часть в районе перекрёстка улиц Одесской и Энергетиков и 25 сентября.

«Повреждение не связано с началом отопительного сезона, его причины будут установлены после диагностики трубопровода», — отметили тогда в УСТЭК.

Затем кипяток фонтанировал 27 сентября на Ватутина, 18.

Тюменцы закономерно негодуют и шутят про осенние «ни дня без прорыва», которые отодвигают подачу тепла в их дома на несколько дней.