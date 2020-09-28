Екатеринбург, , 06:17 — REGNUM В Екатеринбурге всё же состоялась традиционная «Майская прогулка», которую из-за пандемии коронавируса не удалось провести весной. Она прошла 27 сентября.

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Участники преодолели на выбор три маршрута протяжённостью 20 км, 32 км и 42 км. Они стартовали у главного здания Педагогического университета возле станции метро Машиностроителей, а финишировали на Мира, 19, возле главного корпуса УрФУ.

Всего в прогулке приняли участие более трёх тысяч человек. Это меньше, чем она обычно собирает весной. Участникам акции способствовала тёплая и ясная погода. Отметим, прогулка проводится в третье воскресенье мая с целью пропаганды здорового отдыха, а также для привлечения граждан к активным видам досуга. Впервые она прошла 20 мая 1984 года.