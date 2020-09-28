Сантьяго, , 06:07 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки провели рекордное количество тестов на выявление коронавирусной инфекции, заявил глава чилийского минздрава Энрике Парис в ходе брифинга.

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«Мы достигли рекордного показателя за последние три дня по проведенным ПЦР-тестам — 115 219», — заявил он.

Всего с начала пандемии в Чили провели 3 228 414 тестов на COVID-19.

Согласно данным минздрава страны, к 28 сентября в Чили подтвердили 457 901 случай заражения коронавирусом нового типа. Только за прошедшие сутки было выявлено 1923 инфицированных. Жертвами осложнений COVID-19 в Чили стали более 12 тысяч человек.