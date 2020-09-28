Бразилиа, , 05:33 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки скончались 335 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

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Всего, по данным ведомства, на бразильской территории с начала пандемии от осложнений COVID-19 умер 141 741 человек. Также за 27 сентября в Бразилии зафиксировали 14 318 случаев заражения новым коронавирусом. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 4 732 309.

Власти наиболее пострадавших от пандемии штатов Бразилии — Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро — выразили серьезную обеспокоенность возросшей посещаемостью пляжей, вызванной сильной жарой. По их данным, жители населенных пунктов из-за устоявшейся жаркой погодой стали чаще посещать пляжи, что привело к большим скоплениям людей.