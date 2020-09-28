Горно-Алтайск, , 05:22 — REGNUM В Республике Алтай продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация. Так, в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом на дистанционный режим работы переведены шесть школ, ещё четыре школы закрыты из-за ОРВИ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Кроме того, по словам министра образования и науки Ольги Саврасовой, на «дистанционку» переведены 36 классов в 20 школах. Также закрыты три группы в детских садах и восемь групп в организациях профессионального образования.

При этом глава республики Олег Хорохордин призвал усилить контроль за соблюдением режима изоляции учащимися.

«Есть информация, что при переводе школьников на дистанционное обучение при выявлении в классе случаев заболевания, они продолжают посещать общественные места, кружки и спортивные секции. Этого ни в коем случае не должно быть», — отметил он.

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