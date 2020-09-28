Улан-Удэ, , 05:10 — REGNUM В Бурятии уже больше недели ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом балансирует на отметке 65−68. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки вновь выявлено 68 новых носителей.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев достигло 6877. К настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 5535 человек, в том числе 26 за последние сутки.

В стационарах на лечении остаются 577 пациентов с COVID-19, ещё 694 носителя с лёгким течением заболевания лечатся в амбулаторном режиме. В обсерваторах остаются 39 человек.

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