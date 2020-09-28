Богота, , 05:04 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 7018 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава.

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По данным ведомства, теперь на территории республики зафиксировано 813 056 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в Колумбии скончались 192 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 на колумбийской территории достигло 25 488.

При этом ведомство отмечает, что его сотрудники решили попробовать терапию с использованием стволовых клеток для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Мы отберем 40 пациентов, из них 20 пройдут эту терапию, другие 20 будут получать обычное лечение. Мы сравним результаты между этими группами и зафиксируем, как это влияет на смертность», — говорится в сообщении эпидемиолога Сантьяго Салдарриаги.