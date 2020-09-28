Сеул, , 04:58 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 50 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Среди новых случаев 40 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные являются импортными. Отмечается, что это рекордно низкий показатель по выявленным пациентам за сутки с 11 августа. Тогда в республике выявили 34 инфицированных.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 23 661. Также за 27 сентября в стране скончались еще пятеро пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, стали 406 человек.