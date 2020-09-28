Новокузнецк, Кемеровская область, , 04:15 — REGNUM В Новокузнецке родители юных спортсменов сообщили о том, что спортивные школы города вновь переводят на дистанционный формат работы. Согласно официальной формулировке, учебно-тренировочный процесс переходит «в режим онлайн». Об этом сообщает редакция «КузПресс» со ссылкой на копию приказа городского комитета по физкультуре, спорту и туризму.

Родители уточнили, что попробовали уговорить тренера заниматься тайком, но на это никто не соглашается, так как штраф за нарушение составляет 300 тысяч рублей. А с понедельника начнутся проверки.

Родители же в недоумении, как можно плавать или играть в футбол через Zoom.

Ранее и сообщило, что с 26 сентября кузбасским работодателям при наличии технической возможности рекомендовали перевести своих сотрудников на удалённый/дистанционный режим работы.

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