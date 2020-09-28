Доха, , 00:23 — REGNUM В Катаре количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 125 тысяч, сообщает Катарское новостное агентство.

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В частности, за прошедшие сутки в стране выявили 234 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране достигло 125 084. Также за 27 сентября в Катаре выздоровели 257 пациентов с COVID-19.

Всего с начала пандемии в стране выписаны из медучреждений с выздоровлением 121 995 пациентов. Еще 214 с болезнью не справились и скончались. Отмечается, что в Катаре провели уже более 760 тысяч тестов на выявление коронавируса нового типа.