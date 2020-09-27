Скопье, , 23:58 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в воскресенье, 27 сентября, сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате исследования 1244 образцов было выявлено 148 носителей коронавируса. Ещё 65 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 17 629 случаев заражения, 725 человек умер от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались трое пациентов. Тем не менее лечение проходят только 2200 человек, что в два с половиной раза меньше, что в соседней Албании. 14 581 пациента уже здоровы.

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Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше 900 случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и грозит вернуться к отметке 10 человек и выше.

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