Приштина, , 23:44 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 27 сентября сообщили, что за сутки в результате исследования 525 образцов в крае было выявлено 47 носителей коронавируса. Ещё 113 пациентов были признаны излечившимися.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово выявлено 15 472 случая заражения коронавирусом. 13 278 пациентов уже здоровы. 622 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки скончались трое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 1572 человека.

Число активных случаев заболевания COVID-19 в Косово продолжает снижаться, как и суточная смертность.

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