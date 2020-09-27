Москва, , 23:12 — REGNUM В столице России за минувшие сутки скончались 16 пациентов с COVID-19. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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«В Москве скончались 16 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Отметим, что сутками ранее в Москве от COVID-19 умерли 18 пациентов.

Как передает ИА REGNUM, 27 сентября федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в Российской Федерации было выявлено 7867 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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