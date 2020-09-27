Париж, , 22:56 — REGNUM По данным на вечер воскресенья, 27 сентября, во Франции умерли 31 727 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 27 человек. Об этом сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 11 123 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 538 569.

Отметим, что в минувшую субботу в стране было выявлено свыше 14 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября число выявленных случаев коронавирусной инфекции во Франции превысило отметку в 500 000.

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