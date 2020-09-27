Тиба, Япония, , 22:27 — REGNUM 73-летний блогер из Японии, размещающий видеоролики в основном о технике акварельной живописи на портале YouTube, пользуется успехом у зрителей как в Японии, так и за рубежом. Об этом сообщает газета Mainichi.

Самое популярное видео художника Харумити Сибасаки на канале Watercolor by Shibasaki собрало более 5 млн просмотров.

Видео Сибасаки обычно длятся от 5 до 15 минут. В них показывается, как рисовать акварелью пейзажи и другие картины.

73-летний блогер рисует картины и снимает видео в своей студии в префектуре Тиба, восточнее Токио.

Журналисту газеты Mainichi он рассказал, что почти всегда снимает свою работу самостоятельно.

Канал был создан в 2017 году, по состоянию на 27 сентября у него более 686 тыс. подписчиков.