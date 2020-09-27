Анкара, , 20:53 — REGNUM В Турции за последние сутки выявили 1467 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 68 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 27 сентября министерство здравоохранения страны.

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По последним данным, всего за весь период с начала эпидемии в Турции выявлено уже 314 433 инфицированных коронавирусом, подтверждено 7997 летальных случаев.

Сообщается также, что общее число выздоровевших в стране возросло до 275 630.

Сутками ранее в Турции выявили 1665 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября турецкая авиакомпания Turkish Airlines возобновила полеты в Тегеран после шестимесячного перерыва из-за пандемии SARS-CoV-2 и закрытия госграниц.