Минск, , 20:28 — REGNUM 27 сентября в Минске и других городах Белоруссии в ходе протестных митингов были задержаны более 180 человек. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».

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По информации правозащитников, в Белоруссии всего были задержана 189 участников акций протеста, которые выступают против итогов президентских выборов.

Ранее сообщалось о 55 задержанных участниках акций протеста.

Как передавало ИА REGNUM, 27 сентября пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила, что в разных населенных пунктах Белоруссии во время несанкционированных протестных акций были задержаны около 200 человек.

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